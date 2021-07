لأول مرة.. توم هانكس يتعاون مع المخرج ويس أندرسون

ينضم النجم الأمريكي توم هانكس لفريق عمل أحدث أفلام المخرج ويس أندرسون، ويضم فريق العمل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم تيلدا سوينتون وبيل موراي وأدريان برودي.

توم هانكس يؤدي دورا ثانويا

وسيلعب توم هانكس دورًا ثانويًا غير محدد في الفيلم حتى الآن، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الفيلم، ويمثل أول تعاون بين هانكس وأندرسون، ويعتبر هذا التعاون أمر رائع بالنظر إلى الطريقة التي سعى بها هانكس إلى البحث عن كبار المؤلفين والمخرجين على مدار عقود من العمل في هذا المجال، حيث تعاون سابقًا مع أمثال ستيفن سبيلبرج، وجوناثان ديم، وبول جرينجراس، وروبرت زيميكيس، وكوين براذرز، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تألق هانكس مؤخرًا في دراما الحرب العالمية الثانية «Greyhound» على شبكة Apple TV Plus الإلكترونية، وحصل على ترشيح لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن أداء شحصية فريد روجرز في فيلم «A Beautiful Day in the Neighborhood»، ومن المقرر أن يقدم شخصية «جيبيتو» في النسخة الحية من فيلم «والت ديزني» الكلاسيكي الشهير «Pinocchio» والذي سيعرض للمرة الأولى على منصة «Disney Plus».

شهدت الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، العرض الأول لأحدث أفلام المخرج ويس أندرسون بعنوان «The French Dispatch»، وهي رسالة حب للصحافة وحظى بإشادات نقدية إيجابية عند عرضه، كما سيبدأ عرض الفيلم في 22 أكتوبر المقبل، بدور العرض السينمائي.

وحظى الفيلم باستقبال جيدًا عند عرضه الأول في مرجان كان السينمائي بالرغم من عدم حصوله على جوائز في ختام المهرجان.

ويتضمن الفيلم 3 قصص مختلفة عن المكتب الأجنبي الفرنسي لإحدى الصحف الخيالية في مدينة كانساس الأمريكية، خلال عشرينات القرن الماضي، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند، وتيموثي شالاميت، وإليزابيث موس، وويليم دافو، وجيفري رايت، إلى جانب أدريان برودي، وبيل موراي ، وتيلدا سوينتون.