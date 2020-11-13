قبل عرض فيلمه الجديد.. تعرف على أفلام توم هانكس التي تعرضها نيتفلكس

يعرض أحدث أفلام النجم الأمريكي صاحب الشعبية الكبيرة، توم هانكس، والذي يحمل اسم "News of the World"، داخل أمريكا يوم 25 ديسمبر من العام الجاري، وفي مفاجأة لجمهور الممثل الحاصل على جائزتي أوسكار، أعلنت منصة "نيتفلكس" عن حصولها على حقوق البث الدولي للفيلم، لكن لم يتم تحديد موعد عرضه على المنصة بعد، ولكن من المحتمل أن يكون في عام 2021 بحسب موقع Variety.

ويعرض لـ توم هانكس مجموعة أفلام على نتفلكس نستعرضها في التقرير التالي.

فورست جامب

يعتبر من أشهر أفلام توم هانكس، عرض عام 1994، وترشح لـ 13 جائزة أوسكار، وحصد "هانكس" عن دوره ثاني جائزة أوسكار له في فئة أفضل ممثل دور رئيسي.

وعن دوره في الفيلم حصد "هانكس"، جائزة جولدن جلوب، وترشح لـ بافتا، وحصد جائزة نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة الكوميديان الأمريكي.

الفيلم من إخراج روبرت زيميكس، تأليف إيريك روث ومأخوذ من رواية وينستون جروم، وشاركت في بطولته سالي فيلد.

كاتبن فيليبس

إنتاج عام 2013، إخراج جرينجراس، وترشح الفيلم لـ 6 جوائز أوسكار، و4 جوائز جولدن جلوب، و9 جوائز بافتا وحصد واحدة، وغيرها العديد من الجوائز.

تكلفة إنتاج الفيلم 55 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 218 مليون دولار، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 7.8 من 10.

The terminal

من إخراج ستيفين سبيلبيرج وإنتاج عام 2004، وشارك في بطولته الممثلة كاترين زيتا جونز.

الفيلم تصنيفه كوميدي – دراما – رومانسي، تكلفة إنتاجه 60 مليون دولار، وحقق إيرادات تخطت الـ 219 مليون دولار، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 7.4 من 10.

You have got mail

الفيلم إخراج، نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، وشاركت الممثلة ميج رايان في بطولته.

كانت تكلفة إنتاج الفيلم 65 مليون دولار، ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه، وحقق أرباحا تخطت الـ 250 مليون دولار.

وتقييمه على موقع 6.6 من 10على موقع IMDB.. وترشح لجائزة جولدن جلوب.

Catch me if you can

إنتاج عام 2002، ومن إخراج ستيفين سبيلبيرج، وشارك الممثل ليوناردو دي كابريو بطولة الفيلم.

ترشح الفيلم لجائزتي أوسكار، وكانت تكلفة إنتاجه 52 مليون دولار، وحقق إيرادات تخطت الـ 350 مليون دولار.