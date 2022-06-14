الأوقاف واتحاد الإذاعات الإسلامية يعقدان الدورة التدريبية الثانية

في ضوء النجاح المبهر الذي حققته الدورة الأولى لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور 25 إعلاميًّا ممثلين عن 21 دولة التي عُقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 14 مايو 2022 حتى 24 مايو 2022م، استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك لمناقشة الاستعداد لعقد الدورة الثانية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.

عنوان الدورة الثانية

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد الدورة التدريبية الثانية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية يوم السبت 13 أغسطس 2022م بأكاديمية الأوقاف الدولية تحت عنوان: «التعايش السلمي والتسامح الديني بين التنظير والتطبيق»، بحضور نخبة من كبار الإعلاميين من نحو 27 دولة.

وتعقد الدورة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، وبحضور نخبة من كبار العلماء فى مجال الدين و الإعلام و الثقافة وفنون العمل الإعلامي الإذاعي والتليفزيوني.

تعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعات الإسلامية

وتأتي الدورة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد الإذاعات الإسلامية، بمشاركة رؤساء الإذاعات والتليفزيونات وكبار مقدمي البرامج من هيئات الإذاعة والتليفزيون من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتشمل الدورة إقامة لقاءات وورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلي قطاع الأوقاف في مصر، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية التي يلقيها كبار الإعلاميين و أساتذة الجامعات المصرية وأكاديميون متخصصون في الشأنين الديني والإعلامي.

وتهدف الدورة إلى التأكيد علي أهمية التعايش السلمي والتسامح الديني وتعزيز دور هذه القيم في الممارسات الإعلامية وتأهيل الإعلاميين في صياغة الرسالة الإعلامية التي تعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش، مع تعزيز دور اتحاد الإذاعات الإسلامية في نشر هذه القيم.

يذكر أن الدورة العلمية الدولية الثانية لاتحاد الإذاعات الإسلامية ستزدان بمشاركة رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسؤولين والمذيعين بها من واحد وعشرين دولة بأكاديمية تدريب الأئمة التابعة لوزارة الأوقاف.