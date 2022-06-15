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«البحوث الفلكية» يكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2022

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الوطن
10:06 ص | الأربعاء 15 يونيو 2022
الحسابات الفلكية = تعبيرية

الحسابات الفلكية = تعبيرية

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّه طبقا للحسابات الفلكية لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد، يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م «يوم الرؤية».

هلال شهر ذو الحجة

وأوضح القاضي، في بيان عن المعهد القومي للبحوث الفلكية: «يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة)».

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2022

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنّ الهلال الجديد يبقى في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم، لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة)، لتكون غرة شهر ذو الحجة 1443هـ فلكيا يوم الخميس 30/6/2022م، وتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ  فلكيا يوم الجمعة 8/7/2022م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ  فلكيا يوم السبت 9/7/2022م.

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