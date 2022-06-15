فتح فصول تنشيطية لمحو الأمية في دورة يوليو تيسيرا على طلاب جامعة سوهاج

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنه تيسيرا على طلاب الفرقة الرابعة بالكليات النظرية المختلفة بالجامعة، سيتم مد فتح فصول تنشيطية «بدون عائد مادي» في دورة يوليو، والتي تستمر ليوم 23 من شهر يونيو الجاري، وذلك حتى يتسنى للطلاب إنجاز تكليف محو أمية أربعة أفراد كشرط أساسي للتخرج بشكل أسرع.

جامعة سوهاج في صدارة الجامعات المصرية في مجال تعليم الكبار

وأكد «عبد الخالق» أن جامعة سوهاج تسعى لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك بإعلان مصر خالية من الأمية، والقضاء على نسبة الأمية بالمحافظة، حيث أن الجامعة أصبحت في صدارة ومقدمة الجامعات المصرية في مجال تعليم الكبار، مشيرا إلى أن فتح الفصول لمحو الأمية متاح الآن لدى منسقات تعليم الكبار بوحدات تعليم الكبار بكليات التربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والآداب والتجارة، بالاضافة إلى كليات الحقوق والآثار والألسن.

إجراء عدة جولات لتوعية طلاب الفرقة الرابعة

وأوضحت الدكتورة خديجة عبد العزيز، مدير مركز تعليم الكبار بـجامعة سوهاج، أنه تم إجراء عدة جولات لتوعية طلاب الفرقة الرابعة بالكليات النظرية المختلفة، عن ضرورة فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار بدورة يوليو الامتحانية، لافتة إلى أنه على الراسبين أو الغائبين في دورة أبريل التقدم إلى دورة يوليو الامتحانية، مضيفة أنه خلال هذه الجولات تم الإجابة على العديد من استفسارات الطلاب وإيجاد الحلول لبعض المشكلات التي تواجههم.