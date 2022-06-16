«الصحة» تطلق 12 قافلة طبية بالمحافظات اليوم.. تعرف على التخصصات المتوفرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خريطة القوافل الطبية المقرر انطلاقها اليوم الخميس، في بعض المحافظات والتخصصات الطبية المقرر أن تضمنها التخصصات الطبية.

12 قافلة طبية بالمحافظات

وقالت الوزارة إنه سيجرى إطلاق 12 قافلة طبية بالمحافظات، على النحو التالي:

- كفر الغاب - مركز سعد - محافظة دمياط.

- وادي الجوفة - جنوب سيناء.

- وادي سهب - مركز أبورديس - محافظة جنوب سيناء.

- بسقا - مركز الفشن - محافظة بني سويف.

- حجارة - مركز قوص - محافظة قنا.

- الزعفرانة - مركز رأس غارب - محافظة البحر الأحمر.

- بشتامي - مركز الشهداء - محافظة المنوفية.

- الزيات - محافظة مطروح.

- الرديسة - مركز إدفو - شرق محافظة أسوان.

- الدناقلة - مركز المنشأة - محافظة سوهاج.

- مركز طبي الأسمرات - حي المقطم - محافظة القاهرة.

- فيشا - مركز المحمودية - محافظة البحيرة.

- منشأة الأوقاف - مركز المحلة أول - محافظة الغربية.

التخصصات الطبية

وأوضحت الوزارة أن التخصصات الطبية المقرر توفرها ضمن الـ12 قافلة، هي: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية لا تقتصر على الكشف فقط، لكن تجري التحاليل والأشعة مجانا للمواطنين المشاركين بها، فضلا عن وجود صيدليات لصرف العلاج مجانا، وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى.

وناشدت الوزارة، المواطنين بالمشاركة في القوافل الطبية؛ خاصة أن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس، حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، ومكتسبات الدولة التي حققتها خلال الجائحة.