«أمينة الإيطالية» بعد عودتها لأسرتها بمصر: «نفسي أزور شرم الشيخ والأقصر» (فيديو)

الإيطالية التي أثارت الجدل في محافظة الفيوم، بعدما ظهرت في نهاية العام الماضي وهي تمارس الحياة الريفية بكل تفاصيلها، مستمتعة بالمعيشة وسط أسرتها المصرية، ترتدى زي الريفيات وتنافسهن في إعداد الأطعمة التي تشتهر بها الفيوم.

تزوجت ديسيريه مانكوري الشهيرة بـ«أمينة الإيطالية» من محمد جمال ابن قرية تطون بمحافظة الفيوم، وأنجبت منه 4 أطفال، وأحبت العيش في قرية زوجها بالفيوم وبادلها سكان القرية وأهل زوجها نفس الشعور بالمحبة، ولكن لم تسير الأحداث كمان هو مخطط لها، فحدثت عدة مشكلات بين الزوجة وزوجها خاصة وأن أهلها في إيطاليا لم يوافقوا على زواجها من البداية، وبين ذهاب وعودة كانت تعيش أمينة فترة في إيطاليا مع والدتها وتعود فترة أخرى لبيت زوجها في مصر.

عودة أمينة الإيطالية لاستكمال الـ16عاما من الزواج

وأعلنت الانفصال عن زوجها بعد 16 عاما من الزواج وإنجاب 4 أطفال لترحل لبلادها، ولكن الأمر لم يستمر طويلا فسرعان ما عادت لمصر، وكأن مقولة «اللى يشرب من النيل لازم يرجع له تانى» تتحقق من جديد، لتصل أمينة الإيطالية اليوم إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من إيطاليا لبيت زوجها في الفيوم.

وانفردت «الوطن» بلقاء أمينة الإيطالية وزوجها، ليعلن الزوج خلال اللقاء أن زوجته أمينة لم تهرب من مصر ولكنها سافرت لمدة عام لبلادها «كانت بتبكي عشان ترجع مصر والناس فاهمين غلط والماضي صفحة واتقفلت وهنبدأ من جديد، وعاوزين نوضح الصورة ووالدتها هي اللى كانت مش عاوزاها ترجع مصر تاني، ولازم الناس تعرف إن أوروبا فيها فلاحين وبيربوا طيور في البيوت عادي زينا».

أمينة الإيطالية تطلب العودة لمصر

وتقول أمينة الإيطالية إنها طلبت من زوجها محمد جمال العودة لمصر لتعيش وسط أبناءها «مفيش حد هنا بيجبرني على حاجة وأنا بحب جو الريف وتربية البط والفراخ وعندي أرنب، وبدأت من طفولتي أربي كلب صغير ومن وقتها وأنا بحب الطيور والحيوانات الأليفة».

وأضافت أمينة خلال لقاءها مع «تلفزيون الوطن»، أنها تتمنى زيارة شرم الشيخ والأقصر والأسوان، لأنها تفضل رؤية البحر