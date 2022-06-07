طقس الإسماعيلية.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة والذروة الجمعة المقبل

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء في المحافظة لليوم الرابع على التوالي، حيث سجلت 36 درجة للعظمى و22 للصغرى، مع وجود نشاط للرياح، فيما شهدت الطرق سيولة مرورية على كافة الأنحاء.

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط

وقال بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة شديدة الحرارة تضرب منطقة الشرق الأوسط بالكامل، مشيرة إلى أنه مع إقبال فصل الصيف يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي ليشمل بلاد الشرق الأوسط «الكويت - العراق - إيران - شبه الجزيرة العربية»، لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، موضحا أن مدينة الجهراء بالكويت سجلت درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يمتد تأثيره إلى جمهورية مصر العربية، ويسبب موجة حارة قوية عليها ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافي.

وأضاف البيان، أن مرور منخفض الهند الموسمي على البحر المتوسط يعمل على تعديل الكتلة الهوائية، وبالتالي تعديل في درجة الحرارة ولكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى الفترة القادمة واعتبارا من الغد، درجات حرارة مرتفعة لتصل ذروتها الجمعة المقبلة، وتتراوح بين 37 و38 درجة مئوية، ويتجاوز جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة.

شبورة مائية على بعض الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، وجود شبورة خفيفة على الطرق السريعة والصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

واختفت الشبورة مع ظهور شمس اليوم الثلاثاء، فيما أكد بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح خلال المساء على فترات متقطعة.