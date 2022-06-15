الدفاع الروسية: دمرنا مخزنا لأسلحة الناتو في مدينة لفيف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن صواريخها دمرت مخزنًا يحتوي على ذخيرة وأسلحة مقدمة إلى أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي الناتو في منطقة لفيف، وفق موقع «سكاي نيوز» عربية.

وأعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، دعمه للقوات الأوكرانية بمجموعة من الأسلحة الحديثة، كما قامت عدة دول أوروبية بتقديم مساعدات عسكرية إلى جانب المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحجة إحداث توازن عسكري بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية.

العملية العسكرية تدخل شهرها الرابع

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنًا قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، بحسب تصريحات الرئيس الروسي.