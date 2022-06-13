الناتو لـ موسكو: لن نصمت حال تعرض السويد لأي هجوم

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، إن الحلف لن يصمت إذا تعرضت السويد لأي هجوم محتمل من قبَل روسيا، بحسب ما نقله موقع قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ100 اليوم، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.