نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مبادرة «صوتك مسموع»

اجتمع أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مع أعضاء فريق عمل مبادرة «صوتك مسموع»، بالديوان والوحدات المحلية، وذلك لمتابعة سير العمل بمبادرة صوتك مسموع وفحص الشكاوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتطبيق «الواتس آب»، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

وتناول الاجتماع عرض تقرير عن المبادرة وبحث آليات تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج، بضرورة الرد على شكاوى المواطنين، كما ناقش «القاضي» خلال الاجتماع، أهم المعوقات التي تواجه أعضاء المبادرة في حل شكاوى المواطنين، واستمع لآرائهم حول تلافي تلك المعوقات والعمل على إزالة أسبابها.

ضرورة استمرار العمل بروح الفريق

وأكد نائب محافظ سوهاج على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق والاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ24 ساعة، وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

«صوتك مسموع» تعمل من خلال عدة قنوات اتصال

الجدير بالذكر أن مبادرة صوتك مسموع تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكواهم والرد عليها، من خلال رقم الواتس آب (01150606783)، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».