وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي 8 يوليو المقبل

يستعد الفنان وائل الفشني لإحياء حفلًا غنائيًا بقاعة النهر في ساقية الصاوي يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، ضمن حفلات وقفة عيد الأضحى المبارك 2022، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل تشكيلة متنوعة من أغانيه.

وائل الفشني يشارك في برنامج «هل هلالك»

وكان وائل الفشني قدم في مارس الماضي حفلا غنائيا ضمن فاعليات الليلة الثانية من برنامج «هل هلالك» الذي يعرضه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وقدم خلال الفعاليات عدد من أغانيه الدينية التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها.

كما قدم حفلا آخرا في ساقية الصاوي يوم الجمعة 18 مارس الماضي، بمسرح قاعة الحكمة فى السابعة والنصف مساءً، وتألق خلال الحفل الذي أعجب العديد من الجماهير.

أخر أعمال وائل الفشني

جديرا بالذكر أن آخر أعمال وائل الفشني أغنية «أيام» التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا بعد طرحها، كما حصدت إشادات واسعة من الجمهور، وحققت الأغنية مليون و 600 ألف مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان محمد نوارة.

معلومات عن وائل الفشني

شارك «الفشني» في افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر نوفمبر الماضي، وقدم خلال الاحتفالية أغنية «الأقصر بلدنا» للفنان الراحل محمد العزبي، وأيضا قدم أغنية بمسلسل «الاختيار» الجزء الأول.

كما شارك خلال مشواره الفني في عدد من تترات المسلسلات والأعمال الدرامية، منها مشاركته في غناء تتر مسلسل «طايع» الذي عرض عام 2018 بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، عمرو عبدالجليل، والمسلسل من تأليف محمد دياب، إخراج عمرو سلامة.