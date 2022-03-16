وائل الفشني والمولوية.. أبرز حفلات ساقية الصاوي خلال مارس 2022

كشفت ساقية الصاوي، عن الفعاليات والحفلات المقرر تنظيمها على مدار الأسبوع الأخير من مارس 2022، وتتنوع بين حفلات الغناء، والمولوية، وغيرها ومن بينها حفل المنشد وائل الفشني، وحفل أم كلثوم.

17 مارس حفل أكابيلا

ومن المقرر أن ينطلق حفل «أكابيلا» بقيادة المايسترو ياسر مصطفى بصحبة فرقته «أكابيلا بالعربى»، وهو حفل موسيقى عربية، يوم الخميس 17 مارس فى السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى، على أن تقدم الفرقة باقة من أجمل الأغانى لكبار المطربين.

18 مارس حفل وائل الفشنى

تستعد ساقية عبد المنعم الصاوى مجدداً لاستقبال صاحب الصوت العذب الفريد من نوعه «وائل الفشنى» الجمعة 18 مارس، بمسرح قاعة الحكمة فى السابعة والنصف مساءً.

21 مارس حفل كوكو باند

تستعد فرقة «كوكو باند» لتقديم حفل غنائي لأول مرة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، بقيادة الموسيقار عبد الوهاب الرافعي، وذلك يوم الإثنين 21 مارس في السابعة والنصف مساءً، بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

24 مارس حفل إيجيبشن بروجكت

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي، حفل «ايجيبشن بروجكت أكوستك»، الخميس 24 مارس في السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر.

حفل كوميدي برومكس

كونوا على موعد مع وصلة من الضحك المتواصل مع حفل ستانداب كوميدى برومكس الخميس 24 مارس، في السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بمشاركة نخبة من الفنانين هم حمزة بهاء، محمد حبيب، عبد الرحمن مجدى،عبد الرحمن محمد،حسام خالد ،خالد الشوكى.

26 مارس حفل المولوية المصرية

يتجدد لقاء المولوية المصرية بقائدها عامر التوني بجمهور ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم الخميس 26 مارس، على خشبة مسرح النهر في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يقدم عامر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأناشيد الصوفية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

31 مارس حفل أم كلثوم

ومن المقرر عرض أغاني لكوكب الشرق «أم كلثوم» بصحبة فرقة مسرح الساقية للعرائس مساء الخميس 31 مارس فى السادسة والثامنة بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك تقديمًا لموعدها الخميس الأول من الشهر مراعاة لشهر رمضان المعظم ومواعيده المختلفة.

ومن بين الأغاني أغنية «ودارت الأيام» من كلمات مأمون الشناوى وألحان الموسيقار محمد عبدالوهاب، وأغنية «سيرة الحب» من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان بليغ حمدى، بالإضافة إلى مقطع من أغنية «القلب يعشق كل جميل» استقبالاً للشهر الفضيل.

حفل مشوار باند

تستعد فرقة «مشوار» لتقديم حفل غنائي الخميس 31 مارس فى الثامنة مساءً بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى، ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغاني الفريق، أبرزها: «سلامى، إدينى من وقتك دقيقة، أنا الحكاية، الواقع، لون العلم، أيوب، بيت صغير، فتافيت الأحلام».