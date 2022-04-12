وائل الفشني وأوبريت الليلة الكبيرة في حفلات «هل هلالك» بالمجان للجمهور

يقدم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في الليلة الثانية من النسخة السادسة لبرنامج «هل هلالك» الذي يقدمه القطاع هذا العام مجانا للجمهور، ليلة فنية مميزة في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر فعاليات البرنامج حتى 24 رمضان.

حفلات الليلة الثانية من هل هلالك

يعيش الجمهور في الليلة الثانية من برنامج هل هلالك مع صوت الفنان وائل الفشني، الذي يتغنى بباقة من الأغاني الدينية التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، كما يشدو بأشهر أعماله الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

ويستمتع الجمهور برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت الليلة الكبيرة، الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا.

في ركن الطفل الذي يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة سها كحيل.

استمرار معرض مساجد القاهرة

ويستمر معرض «مساجد القاهرة» الوثائقي الذي ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي، في استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون.

وأطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فعاليات هل هلالك، مساء أمس وتستمر لمدة 15 يوما، التي تتضمن أنشطة للاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، وتدشين النسخة الخامسة من مسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية، التي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين في الغناء والتلحين والشعر.