تداول 6428 طن بضائع و377 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

سجلت موانئ البحر الأحمر خلال الساعات الـ24 الماضية، حركة تداول 6428 طن بضائع عامة متنوعة، و377 شاحنة، و92 سيارة ملاكي، كما سجلت الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر وصول وسفر 11 سفينة، بالإضافة إلى تسجيل وصول وسفر 1505 ركاب، وذلك وفق بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، قبل قليل.

حركة الصادرات والواردات بموانئ البحر الأحمر

وأفاد بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي حركة الصادرات شملت تداول 4191 طن بضائع عامة ومتنوعة، و171 شاحنة، و17 سيارة، بينما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2237 طن بضائع عامة ومتنوعة، و206 شاحنات، و75 سيارة ملاكي.

حركة تداول البضائع بميناء سفاجا

واستقبل ميناء سفاجا السفينة «بوسيدون إكسبيرس»، بإجمالي 90 شاحنة، بحمولة 1949 طن بضائع عامة ومتنوعة، و73 سيارة ملاكي، و67 شاحنة فارغة، كما تم مغادرة السفينة «الحرية»، بإجمالي 82 شاحنة، بحمولة 2208 طن بضائع عامة ومتنوعة، و7 سيارات ملاكي، والسفينة «عمان»، بإجمالي 32 شاحنة، بحمولة 567 طن بضائع عامة ومتنوعة، و9 سيارات ملاكي.

حركة الملاحة في ميناء نويبع

واستقبل ميناء نويبع العبارتين «بريدج» و«سيناء»، بإجمالي 14 شاحنة، بحمولة 228 طن بضائع عامة، و60 طن ترانزيت إلى ليبيا، و35 شاحنة فارغة، و2 سيارة ملاكي، وتم مغادرة العبارتين بإجمالي 57 شاحنة، بحمولة 1416 طن بضائع عامة، وسيارة ملاكي.