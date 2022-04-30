شباب الأعمال: توطين الصناعة يحتاج إلى محفزات لجذب المستثمرين وحوار مع القطاع الخاص

قال هاني عبد الوهاب رئيس لجنه التشييد والبناء بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصه بدعم وتوطين الصناعات المصرية بالشراكة مع بيوت الخبرة العالمية و القطاع الخاص أمر ضروري جدا في التوقيت الحالي، حيث يستلزم تشارك كافه الجهات والمؤسسات بالاضافة للقطاع الخاص لدعم تلك المبادرة.

عبد الوهاب: ضرورة لوضع محفزات لجذب المستثمرين

وشدد عبد الوهاب، أن أهم أحدي المميزات التي تؤكد تغير الرؤية لدي الدولة، هو طلب الرئيس من الحكومة الإعداد لمؤتمر صحفي عالمي يتم شرح فيه أبعاد المبادرة، خصوصاً آليات الاستيراد والاعتمادات المستندية طبقا لآخر تعليمات للبنك المركزي، مما يوضح الصوره أمام كافه المؤسسات العالمية والشركاء الدوليين وكذلك رؤية الدولة لدعم التجاره الحره و احترام الاتفاقات الدولية.

أما عن آليات توطين الصناعة فهناك، حسب رئيس التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال، ضرورة لوضع محفزات حقيقية تستهدف جذب المستثمرين الأجانب وبيوت الخبرة، وهناك آليات جذب عديده، منها تقليل الضرائب لمدة زمنية وتوفير الأراضي بأسعار رخيصة وتوفير مصادر طاقة متنوعة بأسعار تنافسية، مع ضرورة تقليل قيود الاستيراد لحين وجود بدائل حقيقيه وبنفس الجودة التنافسية للمنتجات العالمية .

إعاده النظر برؤية أوسع في تقييم المواد الخام ومستلزمات الإنتاج

وأشار عبد الوهاب، علي ضرورة إعاده النظر برؤية اوسع في تقييم مواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها حيث تحتاجها المصانع للانتاج ثم إعادة التصدير مرة أخرى، بسبب حالة الركود شبه التام لعدم وجود حوار تم مع شركات القطاع الخاص قبل تطبيق قيود الاستيراد دون النظر فى مدى تأثير ذلك على قطاعات كثيرة من صناعة وتجارة وتشييد وبناء وخلافه، حيث يوجد صعوبة فى الوقت الحالى لتوفير مستلزمات الانتاج الضرورية لتسيير حركه الصناعة ومنها تحفيز وزياده الصادرات من جانب آخر.