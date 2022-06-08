الأعلى للإعلام: نايل سات 301 يعالج التشويش على القنوات الفضائية

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات» برئاسة اللواء أحمد أنيس، بمناسبة إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301، مساء اليوم الأربعاء، على متن الصاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» الأمريكية.

الأعلى للإعلام: استكمال للإنجازات التاريخية المصرية

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن إطلاق القمر الجديد، يعد استكمالًا للإنجازات التاريخية المصرية في هذا المجال، مضيفًا أن هذا الإنجاز الجديد نقلة حضارية يجسد التطلع نحو المستقبل والثقة بقدرة أبناء مصر وشبابها.

نايل سات 301 نقلة نوعية للفضائيات

وأضاف أن إطلاق نايل سات 301 بتكنولوجيا متقدمة سيكون نقلة نوعية للفضائيات، كما أن وجود خدمة الإنترنت، وخاصية معرفة مناطق التشويش، تمكنه بمفرده وذاتيا من تحديد أي مصدر للتشويش ومعالجته، لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه.