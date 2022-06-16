حظك اليوم برج الحمل الخميس 16-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل، ما زال يعانى من التشوش والإرباك والكثير من الضغوط التي تؤثر على حياته المهنية والاجتماعية، وذلك وفقا لتوقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد، التي أكدت أن على مولود الحمل، عدم التسرع اليوم والحذر في أحاديثه مع المحيطين به على الصعيد المهني، خاصة مع شعوره بالتمرد والكثير من الانتقاد اليوم، حتى لا يتعرض للخسائر، وعلى الصعيد الاجتماعي، سوف يجد الحب والثقة والعطف من جانب المقربين منه والمحيطين به، حتى يمر من تلك الفترة المربكة.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصحك الأفلاك اليوم مولود برج الحمل، بضرورة التصرف بحكمة وهدوء وتروي، نظرا لوجود القمر في وضع معاكس بمحور برجك، وهذا سوف يجعلك تميل اليوم للانتقاد، والكثير من الشعور بالإرتباك والتشوش والتمرد على بعض المحيطين بك في داخل العمل، ولهذا عليك الحذر حتى لا تؤثر هذه الحالة على علاقاتك بزملائك وأصدقائك ورؤسائك في العمل، مما سيكون له الكثير من العواقب السيئة على مشروعاتك المستقبلة، لهذا تؤكد لك عبير فؤاد خبيرة الأبراج، بأن تنتبه لخطواتك، كي لا يؤخذ عليك أخطاء، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

ما زال مولود برج الحمل، يعاني من أثرالضغوط التي تعرض لها فى الفترة الأخيرة، إلا أن خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أكدت أن الأفلاك ستكون داعمة لك اليوم، وسوف تجد الحب والدعم والثقة من جانب المحيطين بك على الصعيد الأسري والاجتماعي، وهما من تستطيع أن تثق بهم.