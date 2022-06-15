حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 15-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يواجه الكثير من الارتباك والشكوك اليوم، والتي قد تؤثر بشكل كبير على انفعالاته وقرارته اليوم، بحسب ما كشفت عنه خبيرة الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها في حظك اليوم مهنيا وعاطفيا.

وأكدت خبيرة الفلك أن القمر موجود بشكل معاكس في محور برج الحمل، وهذا سيعمل على إرباكه وشعور بالتشوش والكثير من الانفعال والعصبية، كما تساوره أيضا الكثير من الشكوك في المحيطين به، وإلا لما يستطيع السيطرة على هذه الشكوك والانفعالات، ولكنه سيتعرض للكثير من المشاكل على الصعيد المهني والاجتماعي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

مولود برج الحمل، عليه أن يكون شديد الحرص والحذر والتروي اليوم، نظرا لوجود القمر في وضع معاكس داخل البرج، ولهذا تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد بضرورة التزام الهدوء والتروي وعدم المبالغة في الأمور، وضرورة التحكم في أعصابك وانفعالاتك، نظرا لحالة التشويش التي تواجهها اليوم، وحتى تستطيع أن تتجنب أي خسائر قد تحدث لك على الصعيد المهني، وأيضا أن تتجنب أي عواقب نتيجة الانفعال قد تؤثر على خططك ومشروعاتك المهنية المستقبلية، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

الأفلاك تنصحك بالتروي والهدوء يا مولود برج الحمل من الناحية الاجتماعية والعاطفية، كما تطالبك بالسيطرة على الشكوك التي تشعر بها وتساورك اليوم، بسبب حالة التشويش الموجودة بسبب القمر المعاكس في محور برجك.

كما تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فواد، بألا تبالغ اليوم بأي شكل من الأشكال في إظهار مشاعر القلق والشكوك والارتباك التي تساورك تجاه المحطين بك أو تجاه شريك حياتك، والتزام الهدوء والسيطرة على انفعالاتك وعصبيتك اليوم.