حظك اليوم برج الحمل السبت 11-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تحذيرات شديدة اللهجة أطلقها خبراء علم الفلك على مدار الفترة الماضية لمواليد برج الحمل، الذي يتمتع بنقاء القلب والفطرة المفرطة في جميع جوانب الحياة، كما أنه من الأشخاص المبادرين القادة الذين يملكون ثقافة القيادة بحكمة، لهذا تجد أصحاب هذا البرج في مناصب ذات قيمة، وذلك لإدارته الحكيمة المبنية على المنطق.

وبحسب الفلك، فإن مولود برج الحمل يحبه مرؤوسوه بسبب قدرته على القيادة وإظهار المواهب في كل شيء، فهو يظهر مجهود كل شخص بإنصاف، إلا أن أكثر ما يعيب هذا المولود هو انه سريع الغضب عندما يتم التقليل منه فهو شديد الثقة بنفسه ولا يتقبل أبدا أن يتم التقليل منه مهما كان الوضع الخاص به، كما أنه يحسب خطواته جيدا قبل أن يقوم بأي شيء رغم أنه اندفاعي في بعض الأحيان.

ونوضح من خلال التقرير التالي توقعات الأبراج الفلكية وحظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين العاطفي والمهني وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على العاطفي

وجود الشمس بمنزل العلاقات اليوم يمنحك إشراقا ويقظة وحماسا وتستطيع أن تؤثر في الآخرين بموضوعيتك وحيويتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

يوجد القمر في منزل المدخرات اليوم مما يدفعك لدراسة شئون مهنية ومالية وأن تكون حريصا في ذلك كثيرا كما تخطط لمستقبلك وتحسن إدارة أمورك المادية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.