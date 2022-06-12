حظك اليوم برج الحمل الأحد 12-6-2022 مهنيا وعاطفيا

فترات عجاف على كافة المستويات عاشها صاحب البرج الناري إلا أنه آن الأوان أن يستمتع بحياته، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على المستويين العاطفي والمهني لمواليد برج الحمل، الذي يتسم بطيبة القلب مع الكبير والصغير، إلا أنه سريع الغضب والانفعال ولهذا احذر شر هذا البرج إذا غضب.

ووفق خبراء الفلك، فإن مولود برج الحمل الناري؛ من الأشخاص المبادرين الذين يملكون ثقافة القيادة بحكمة، لهذا تجد أصحاب هذا البرج في مناصب ذات قيمة، وذلك لإدارته الحكيمة المبنية على المنطق، لهذا يحبه مرؤوسوه بسبب قدرته على القيادة وإظهار المواهب في كل شيء، فهو يظهر مجهود كل شخص بإنصاف.

ما يعيب مولود برج الحمل، أنه سريع الغضب، وتحديدًا عندما يقلل منه أحد، فهو شديد الثقة بنفسه ولا يتقبل أبدًا أن يقلل أحد منه مهما كان وضعه، كما أنه يحسب خطواته جيدا قبل أن يقوم بأي شيء رغم أنه اندفاعي في بعض الأحيان، ولهذا نوضح من خلال التقرير التالي توقعات الأبراج الفلكية وحظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين العاطفي والمهني وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تحسب خطواتك جيدًا ولا تتسرع في كلامك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا وعليك أن تحترس، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.