شهادة ادخار «إليكس برايم» تبدأ بـ1000 جنيه.. والعائد 13.5%

تتنوع الأوعية الاستثمارية وشهادات الادخار بأسعار فائدة مرتفعة التي يقدمها بنك الإسكندرية بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، بما يعادل 3% على دفعتين منذ 21 مارس الماضي بقيمة 1% ثم بقيمة 2% في 19 مايو الماضي.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ بنك الإسكندرية على الإنترنت يصل سعر الفائدة على شهادة الادخار «إليكس برايم» على مدار 3.5 سنوات التي يقدمها البنك إلى نحو 13.5% بعد أن رفع بنك الإسكندرية قيمة الفائدة على تلك الشهادة بنحو 2% لترتفع من 11.5 إلى 13.5% عقب رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

تغير أسعار الفائدة عليها السنوية

وتتميز شهادة الادخار «إليكس برايم» بتغير أسعار الفائدة عليها السنوية وفقاً لتغير أسعار «الكريدور» التي يقررها البنك المركزي المصري كل 6 أسابيع، وتتيح الشهادة صرف العائد سنوياً ويصل الحد الأدنى لسعر شهادة «إليكس برايم» إلى 1000 جنيه، ومضاعفتها ويمكن أن يتمّ شراء تلك الشهادة الادخارية عبر الإنترنت.

وتتيح شهادة «إليكس برايم» لصاحبها الاقتراض بضمان الشهادة تصل إلى نحو 95% من قيمة الشهادة ويمكن للعميل أن يكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على تاريخ شراء شهادة «إليكس برايم» ووفقاً للموقع الرسمي لـ«بنك الإسكندرية» يتطلب الحصول على شهادة «إليكس برايم» عدد من المستندات أبرزهم بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية وقت شراء الشهادة إلى جانب النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة.

رفع أسعار الفائدة

في 19 مايو الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أو ما يعادل الـ2% قبل أن يعلن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يعادل الـ1% في جلسة استثنائية يوم 21 مارس الماضي لتسجل أسعار الفائدة حالياً 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.