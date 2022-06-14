بعد رفع أسعار الفائدة.. اعرف العائد الأعلى لشهادات الادخار في البنوك

بعد إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عن رفع سعر الفائدة في الإيداع والاقتراض في جميع البنوك كثف قطاع البنوك جهوده لتقديم أعلى أسعار الفائدة للعملاء بهدف الادخار، سواء صرف الفائدة شهريًا أو سنويًا أو نصف سنوي.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي شهادة الادخار الثلاثية الأعلى فائدة في بنوك القطاع الحكومي والخاص:

في البنك الأهلي المصري شهادة الادخار الثلاثية تعطي لصاحبها 14% فائدة.

شهادات الادخار الثلاثية في بنك ناصر

بينما يقدم بنك ناصر الاجتماعي 3 شهادات ادخار:

- الشهادة الأولى تقدم للعميل 15% سنويًا.

- الشهادة الثانية تقدم 14% شهريًا.

- الشهادة الثالثة 14.25% كل 3 أشهر.

شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان

بنك التعمير والإسكان قدم لعملائه 3 أنواع شهادات:

- شهادة أولى بـ13.5% فائدة تصرف نهاية كل شهر.

- شهادة ثانية سنويًا 14.25% فائدة تصرف كل عام.

- شهادة ثالثة نصف سنوي 13.75%، يتمّ صرف العائد كل 6 أشهر تحت مسمى الذهبية.

وقدم بنك البركة شهادة ادخار لعملاء البنك وعملائه الجدد تصرف شهريًا، وقيمة شهادة بنك البركة 14% سعر الفائدة.

شهادات الادخار في بنك cib

بنك cib أكبر بنك قطاع خاص في القطاع المصرفي، وقدم شهادة إدخار ثلاثيىة بفائدة 13.5% تصرف كل شهر لصاحبها.

أسعار الفائدة بالبنوك بعد قرار البنك المركزي المصري

البنك العربي الأفريقي

دخل البنك العربي الأفريقي في منافسة قطاع المصرفي من أجل الحصول على عملاء بعد إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة، وقدم 4 أنواع شهادات ادخارية ثلاثية بالبنوك كالآتي:

- شهادة سعر فائدة 14% تصرف كل 3 أشهر.

- الشهادة الثانية بالبنك العربي الأفريقي 13.75% سعر الفائدة بها يصرف عائدها كل شهر.

- الشهادة الثالثة سعر الفائدة بها 14.125% تصرف كل 6 أشهر.

- الشهادة الرابعة بقيمة 14.250% ويصرف العائد لها كل نهاية السنة.