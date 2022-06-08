ما تأثير زيادة الفائدة على أسعار الشقق؟.. خبير عقاري يتوقع انتعاشة مرتقبة

توقع الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة نيو إيفنت للتطوير العقاري الدكتور حميد الرجوي، أنّ ينتعش القطاع العقاري خلال الفترة القليلة المقبلة بفضل استقرار الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي، التي كانت قد تأثرت بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

القطاع العقاري في مصر نشط بشكل غير مسبوق

وأضاف «الرجوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ القطاع العقاري في مصر نشط بشكل غير مسبوق، الفترة الماضية، وكان سببا في زيادة تشغيل العمالة، وخصوصا وأنه القطاع الأكثر امتصاصا للصناعات الأخرى، وتتعلق به العديد من الصناعات الأخرى.

الجمهورية الجديدة بمشروعاتها العملاقة عملت على تنشيط الاقتصاد

كما لفت الخبير العقاري، إلى أنَّ العاصمة الإدارية وشبكة الطرق العملاقة، ضمن مشروع الجمهورية الجديدة، ساهمت بقوة في التخفيف من وطأة تأثيرات كورونا والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، منوها بأن الجمهورية الجديدة، بما فيها من مشروعات قومية كبرى، نشطت الحياة في مصر بشكل غير مسبوق.

أشار إلى أن الدولة مع بدء طرح مشروع العاصمة الإدارية للمستثمرين، قامت بتذليل العقبات المطلوبة للانتهاء نن هذا المشروع وتنفيذه بشكل سريع، وهو ما ساهم في في توجيه نظر المستثمرين إلى ذلك المشروع الذي تم تنفيذ عدة مراحل مهمة منه.

ونوه بأن الاستثمار في النشاط العقاري، استثمار آمن خصوصا وأنه من الأنشطة التي تحفظ قيمة النقود، في أصل يمكن تسييله في أي وقت، لاسيما مع تذبذب أسعار العملات الأجنبية والمعادن الثمينة، فضلا عن أن العقارات بشكلها الجديد من حيث التشطيبات والكماليات ترفع سعرها بشكل مستمر.

خطوة البنك المركزي برفع سعر الفائد

ولفت الخبير العقاري، إلى أنّ خطوة البنك المركزي برفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير بنسبة 2%، لن يتسبب في رفع أسعار العقار، وعلى الأرجح سيشجع الكثيرين على الاستثمار فيه لحفظ قيمة أموالهم من الانخفاض.

وأشار إلى أنّ إلغاء التعامل بما يسمى الدولار الجمركي لن يتسبب هو الآخر في أية زيادات لأسعار العقار بسبب ارتفاع أسعار المواد الداخلة في هذه الصناعة؛ لأن جزءًا كبيرًا منها كان يتم استيراده بأسعار السوق التي نجح البنك المركزي في إلغائها بهذه الخطوة لمنع أية زيادات مستقبلية.