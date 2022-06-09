عاجل .. «المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، تثبيت أسعار الفائدة خلال شهر يونيو الجاري لتبقى عند 0.00%، كما أبقى على نسبة الفائدة على الإقراض عند -0.50%، وذلك في اجتماع استثنائي اليوم، في أول اجتماع في مدينة أمستردام الهولندية منذ عام 2020 مع تفشي جائحة كورونا عالمياً.

وبحسب موقع الاستثمار العالمي «انفستينج»، أصدر البنك المركزي الأوربي بعد اجتماعه المرتقب اليوم الخميس قرارا ثبت خلاله أسعار الفائدة عند 0% فائدة، بينما أبقي على معدل الإقراض عن 0.50%.

اجتماع استثنائي

وأشار «انفستينج» إلى أن اجتماع اليوم يعد اجتماعا استثنائيًا بشكل كبير، وهو الأول خارج حدود فرانكفورت منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، ويأخذ الاجتماع مكانه في أمستردام الهولندية وسط التخوفات على الصعيد الأوروبي وفي الأسواق الأوروبية والعالمية على خلفية ارتفاع التضخم، وهو ما تعانيه دول المجموعة الـ19، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى رقم قياسي جديد في شهر مايو.

وأكد الموقع، أن التضخم ومعدلات الفائدة هو السؤال الأبرز الذي يدور في عقول المستثمرين والاقتصاديين، حيث يتساءلون عن أي مدى سيكون التحول شرسًا خلال الأشهر المقبلة؟.

وبحسب الموقع، فإن بعض المحللين قاموا بتغيير تقديراتهم لزيادة أكبر في سبتمبر على أبعد تقدير، وقال وقال مارك وول، كبير الاقتصاديين في دويتشه (ETR:DPWGn) بنك، في مذكرة بحثية ألمحت لها شبكة «سي إن بي سي»، إن عددا من أعضاء مجلس الإدارة منفتحون بالفعل على زيادة قدرها 50 نقطة أساس، متوقعاً أن البنك المركزي الأوروبي يواصل التقليل من شأن التضخم، مع توقعات بأن يزداد الدعم لرفع بمقدار 50 نقطة أساس مع تقدم الصيف.

توقعات التضخم في 2024

وفي اجتماع اليوم أيضا سينشر البنك المركزي الأوروبي توقعات فريق العمل الجديد للنمو والتضخم هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يراقب المشاركون في السوق عن كثب أرقام التضخم لعام 2024، حيث يمثل هذا السعر المستهدف للبنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط.

وتوقع «وول»، أن يخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو، وأن يراجع توقعاته للتضخم بشكل تصاعدي، حيث من المحتمل أن يصل رقم التضخم لعام 2024 إلى 2٪، وهو الهدف متوسط ​​الأجل للبنك المركزي الأوروبي.