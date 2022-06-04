أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الإدخار ببنك الإسكندرية.. «أليكس برايم»

قرر بنك الاسكندرية زيادة أسعار الفائدة على بعض الأوعية الإدخارية، خاصةً شهادات الادخار، ليصل عائد شهادة أليكس برايم إلى 13.5%، بعد التعديل الأخير للبنك تماشيا مع قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في 19 مايو الماضي.

تفاصيل شهادة «أليكس برايم» من بنك الإسكندرية

وكشف الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية، عن أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات، تحديدا شهادة «أليكس برايم» ذات العائد المتغير، والتي قرر زيادة عوائدها 2%، ليصل إلى 13.5%.

تتمتع شهادات أليكس برايم بالعديد من المميزات الأخرى، فعائدها الذي يصل إلى 13.5%، يتغير وفقا لأسعار الكوريدور التي يقررها البنك المركزي المصري كل 6 أسابيع، كما أنَّه يمكن لحامل الشهادة صرف العائد شهريًا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة عند 1000 جنيه ومضاعفاتها، والمتاحة لجميع العملاء، ويمكن شرائها من خلال فروع البنك أو «أون لاين» عبر تطبيقات الهاتف من الموبايل البنكي والإنترنت البنكي.

فيما يتيح بنك الإسكندرية لعملاءه من حاملي شهادات «أليكس برايم»، الحصول على قروض بنكية بضمان الشهادة تصل إلى 95% من قيمتها.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات ونصف، أو 42 شهرا، ويمكن للعميل كسر الشهادة واسترداد قيمتها بالكامل بمجرد مرور 6 أشهر على تاريخ شرائها أو الاكتتاب بها.

الأوراق المطلوبة لشراء شهادة «أليكس برايم» من بنك الإسكندرية

- بطاقة رقم قومي سارية.

- النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة.

يشار إلى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس الموافق 19 مايو 2022، برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على عمليات الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية لليلة واحدة، لتسجل 11.25و12.25 و11.75%، على التوالي.

كما شمل قرار البنك المركزي، على رفع سعر الائتمان والخصم بنسبة 2%، ليصل إلى 11.75%.