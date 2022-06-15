«المفوضية الأوربية»: 80% من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا مما يؤثر على أمن الغذاء وأسعاره

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية، إنها تود توجيه الاهتمام إلى موضوعين تم مناقشتهم بكثافة في اجتماع اليوم الأول مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت فون دير لاين، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أمن الغذاء أحد أهم هذه الموضوعات، لافتة إلى أن دولة أوكرانيا كانت هي المسؤولة عن تصدير الحبوب في العالم قبل نشوب الحرب، لافتة إلى أن العالم يواجه الآن موقفًا صعبًا للغاية.

ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتوفير الحبوب

وشددت رئيسة المفوضية الأوربية على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل توفير الحبوب التي تعطلت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، لافتة إلى ضرورة التكفل بإمداد الحبوب للعالم أجمع.

وأوضحت فون دير لاين أنه يتم تعطيل الحبوب، حيث أنها معلقة الآن في البحر الأسود، مشيرة إلى أن أسعار الغذاء قد تتعاظم وتتزايد في العديد من البلدان، لافتة إلى أن 80% من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا وهو يؤثر على أمن الغذاء وأسعاره التي باتت أزمة حقيقية.