عاجل.. حجب نتيجة امتحانات «أولى وثانية ثانوي» وإحالة مسئولين للتحقيق

حالة من القلق سيطرت على أولياء الأمور وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد قرار عدد من مدارس المرحلة الثانوية حجب نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على الرغم من أن الحجب يتم للطلاب غير المسددين للمصروفات، إلا أنه هناك أسباب أخرى على أساسها تم حجب النتيجة وإحالة مسئولين للتحقيق العاجل.

تُحجب نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، في حالة حصول الطالب على «-6» سواء مادة أو أكثر وتعني أن الطالب غائب ولم يسجل في لجنة سير الامتحانات أنه غياب أو حدثت له مشكلة ولم تسجل على لجنة السير، أو أن الطالب رفع الامتحان بنجاح ولم يصل الامتحان للجنة المنصة الإلكترونية.

أرسلت الوزارة تعليمات عاجلة للمديريات والإدارات والمدارس، لتوضيح موقف الطلاب الذين حجبت نتيجة امتحاناتهم، موضحة أن «-6» تعني أيضًا أن الطالب غائب ولم يسجل له غياب في خط سير اللجنة أو أنه حدثت له مشكلة تقنية ولم يسجل له محضر على خط سير اللجنة، وفي هذه الحالة يتم إحالة المتسبب للشئون القانونية لإعمال شئونها ويتم عمل حصر بهذه الحالات وتجمع في المديرية ويوقع على هذا الحصر من مدير التطوير التكنولوجي ومدير إدارة الإحصاء ويعتمد من مدير المديرية.

وأضافت الوزارة في تعليماتها التي حصلت على تفاصيلها «الوطن»، أن «-6» تعني أيضًا أن الطالب لم يكن غائبًا أو لم يحدث له أي مشكلة تقنية وأكمل الامتحان، وفي هذه الحالة يتم تجميع بيانات هؤلاء الطلاب بإدارة الإحصاء بالمديرية وإرسال جميع الحالات بخطاب رسمي واحد فقط موقع من مدير التطوير التكنولوجي ومدير إدارة الإحصاء ومعتمد من مدير المديرية، ويرسل الخطاب إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات.

وشددت الوزارة على أنه يمنع منعًا باتًا إرسال خطابات فردية من الإدارات أو المدارس أو إرسال أي من أولياء الأمور للوزارة، وكل الحالات يتم تجمعها والتعامل معها فقط من خلال المديرية، لافتة إلى أن «-6» تعني أيضًا أن هذا الطالب غير محدد موقف له ولم يسجل له غياب أو محاضر ويتم حجب نتيجة هذا الطالب لحين مراجعة موقفه وإعلان باقي النتائج.