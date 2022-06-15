4 محافظات مصرية خالية من كورونا.. أبرز ملامح إصابات الفيروس في العالم

يشهد العالم، حالة من التباين بشأن معدل إصابات فيروس كورونا، فبينما تُقدم بعض الدول على إلغاء الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس، هناك دول أخرى تبدو كما لو كانت تعود إلى المربع صفر في التعامل مع الجائحة التي تتواصل للعام الثالث، مثل الصين.

وتأتي تجربة مصر في العالم كواحدة من التجارب المتميزة في التعاطي مع جائحة فيروس كورونا، وصولا إلى ما أعلنته وزارة الصحة المصرية على لسان المتحدث باسمها الدكتور حسام عبدالغفار بأن هناك 4 محافظات خالية تماما من فيروس كورونا، كما أعلن عن إلغاء البيان الأسبوعي الذي يصدر عن وزارة الصحة بشأن عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

إشادة حديثة من منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في مواجهة الجائحة

وقبل أيام، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط إن العالم الآن في المرحلة الأخيرة من جائحة كورونا، بحسب تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة البيان الإماراتية.

وأوضح أن السبب يعود لانخفاض عدد الوفيات، رغم وجود إصابات بالفيروس في عدد من الدول، لافتا إلى وجود مؤشرات على انحسار جائحة كورونا في العالم، وطالب العرب والمصريين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأشاد «المنظري»، بما قامت به مصر من إجراءات في مواجهة فيروس كورونا، إذ قال، في نفس التصريحات، إن مصر من الدول القليلة التي فعّلت نظام منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا.

الصين تواجه موجة شرسة من فيروس كورونا

منذ بداية جائحة فيروس كورونا كانت الصين معقلا للوباء واتخذت إجراءات حازمة وصارمة في التعامل مع الفيروس والسيطرة عليه، لكن المفارقة أنه في الوقت الذي يتعافى فيه العالم تقريبا من آثار الجائحة، فإن الصين وتحديدا العاصمة بكين تواجه واحدة من أشرس موجات الفيروس، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، أمس.

وقالت الصحيفة إن انفجار الإصابات في بكين يعني أن ملايين الأشخاص يواجهون اختبارات إلزامية وأن آلاف يخضعون لعمليات إغلاق مستهدفة، بعد أيام فقط من بدء المدينة في رفع قيود واسعة النطاق تهدف إلى معالجة تفشي الفيروس على نطاق أوسع منذ أواخر أبريل، في هذه المدينة التي يقطنها 22 مليون نسمة، والتي بحسب الصحيفة في سباق مع الزمن للسيطرة على الفيروس.

وقال «هي ليجيان»، المتحدث باسم حكومة بلدية بكين، في مؤتمر صحفي، في إشارة إلى الجهود المبذولة لاحتواء تفشي المرض: «يجب أن نبذل قصارى جهدنا، وهناك سباق مع الزمن».

الإمارات تعود إلى فئة المخاطر العالية لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

وعلى خطى الصين تسير دولة الإمارات العربية، إذ عادت فئة المخاطر العالية لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفق تقرير لشبكة «سي إن إن»، الأمريكية، أمس، وذلك بحسب آخر تحديث لتوصيات السفر الخاص بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وقال الدكتور طاهر العامري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، إن المنظومة الوطنية تعمل منذ بداية الأزمة على قراءة الوضع الوبائي في دولة الإمارات محلياً وعالمياً ومتابعة المستجدات والمؤشرات، ورصدت في الفترة السابقة ارتفاعا في عدد إصابات كوفيد-19 في دول العالم، لافتا إلى الارتفاع الكبير كذلك في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، بعد استقرار لفترة لم تكن وجيزة.

وأعلن عن قرار تحديث نظام المرور الأخضر في تطبيق «الحصن»، حيث تم تقليص مدة سريان المرور الأخضر من 30 يوماً إلى 14 يوماً، كإجراء احترازي وقائي، حيث يهدف هذا القرار لضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية الفحوصات.