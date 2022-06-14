تجاوزت حاجز 541 مليون حالة عالميا.. ما سبب تجدد ارتفاع إصابات كورونا؟

بعد أشهر طويلة من الاستقرار في مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في كثير من دول العالم، تجددت مخاوف حكومات بعض الدول من ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد 19»، منها دولة الصين والإمارات، إذ ارتفعت الحالات في الأخيرة بنسبة تفوق الـ100% في أقل من أسبوع، بحسب المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات.

وفي تفاصيل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصين، أبلغت العاصمة الصينية بكين عن 33 حالة إصابة محلية جديدة حتى مساء الأحد، جميعهم في الحجر الصحي، وفي شنغهاي، استمر اكتشاف الحالات خارج الحجر الصحي.

وعلى خلفية ارتفاع الإصابات، أرجأت السلطات الصينية إعادة فتح معظم المدارس في العاصمة والتي كان من المقرر عودتها يوم الإثنين، خوفًا من تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

ارتفاع إصابات كورونا في الإمارات

ويأتي ارتفاع الإصابات في الإمارات، بعد استقرار الوضع في الدولة لفترة كبيرة، وهو ما فسرته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والفيروسات بجامعة القاهرة، بأنّ الأمر يرجع إلى إهمال اتباع الإجراءات الاحترازية، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وكثرة الجلوس في الأماكن المغلقة في وجود تكييفات الهواء.

الجلوس في أماكن مغلقة

وتابعت استشاري البكتيريا في حديثها لـ«الوطن» بأن الجلوس بالأماكن المغلقة وفي وجود تكييفات الهواء بيئة خصبة لنمو وانتشار الفيروسات بشكل عام ومنها فيروس كورونا، «إحنا قولنا من البداية إن كورونا مش هيختفي بس هيضعف والناس مبقتش تلتزم ولا تلبس الكمامة»، بحسب تعبيرها.

اختلاط المصابين بالأصحاء

أيضًا عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل بعض المصابين بفيروس كورنا، يسهم بشكل كبير في انتشار الفيروس في أي مجتمع حتى بعد مرور فترة طويلة من الثبات في أعداد الإصابات، «بعض الناس المصابة وأعراضها خفيفة بتتهاون وتخرج وتختلط بالناس وده غلط جدا وياريت المصابين يكون عندهم أمانة ويعزلوا نفسهم»، مؤكدة على ضرورة عودة إجراء المسحات الدورية على المواطنين للكشف المبكر عن الإصابات.

إلى جانب إهمال اتباع الإجراءات الاحترازية، أشارت استشاري البكتيريا والمناعة، إلى إهمال الجرعة الثالثة التنشيطية كسبب آخر في عودة الإصابات، «الجرعة الثالثة مهمة لمنع زيادة الإصابات بالفيروس وناس كتير بتتكاسل عنها»، بحسب قولها.

يُذكر أنَّه تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، حاجز 541 مليون حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 6 ملايين و332 ألفًا و482 حالات وفاة حول العالم، وبلغت حالات التعافي من الفيروس، 516 ملايين و284 ألفا و997 حالة، حسبما أفاد موقع «ورلد ميتر».