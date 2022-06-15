تعرف على منافذ وزارة الزراعة لبيع أضاحي العيد في 2022 بأسعار مخفضة

يواصل قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اقترب موعيد عيد الأضحى، استقبال طلبات حجز الأضاحي ما بين عجول وخراف بلدي، من مزارع وزارة الزراعة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

ويمكن الحجز من خلال مديريات هيئة الإصلاح الزراعي، أو المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالبحوث الزراعية في الجيزة، وأيضا أفرع المركز في كل من محافظات الشرقية، والفيوم والشرقية والمنوفية، والجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية، التابعة للإصلاح الزراعي.

الوزارة تعلن طرح خراف وعجول بقري وجاموسي

وكانت الوزارة أعلنت عن طرح أضاحي العيد، تتضمن كل من الخراف والعجول البقري والجاموسي، بأسعار مخفضة للكيلو أقل من الأسعار بالأسواق، وهى موجودة ومتاحة في جميع منافذ وزارة الزراعة، البالغة 187 منفذا في 18 محافظة، وتستعرض بوابة «الوطن» في إطار عرضها لما يهتم به القراء والمتابعون من خلال هذا التقرير، منافذ بيع وأسعار الأضاحي 2022 في وزارة الزراعة، التي جاءت كالتالي:

منافذ بيع الأضاحي بوزارة الزراعة

- مقر وزارة الزراعة بالدقي.

- كلية الزراعة بالجيزة.

- منفذ جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية.

- مشتل قها بمحافظة القليوبية.

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية «مشتل كفر الجمام».

- مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

- مزرعة صفط بمحافظة الجيرة.

- مزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

- مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- محطات البحوث ببهتيم بمحافظة القليوبية.

- محطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.

- مزرعة النظم الزراعية شرق الإسماعيلية.

أسعار الأضاحي 2022 بوزارة الزراعة

وعن الأسعار التي أعلنتها وزارة الزراعة لبيع الأضاحي هذا العام، جاءت كما يلي:

- سعر الكيلو من الضأن الحي يصل لنحو 75 جنيهًا، ليتراوح سعر الخرواف ما بين 3000 وحتى 6000 جنيه.

- سعر الكيلو من لحم العجول الحي 70 جنيهًا، ليبدأ سعر العجل الواحد ما بين 22 ألف جنيه وصولا لـ32 ألف جنيه.