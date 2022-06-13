تعرف على أسعار الأضاحي 2022 في الأسواق.. الخروف يبدأ من 4 آلاف جنيه

مع اقتراب موسم عيد الأضحي المبارك، ترتفع معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار الأضاحي 2022 في الأسواق المحلية، حتى يمكن الاستعداد وتحديد الميزانية المناسبة للشراء، فضلاً عن أهم طرق اختيار الأضحية حتى لا تتعرض للنصب أو الاستغلال خلال هذا الموسم، حيث تزداد الأسعار نتيجة زيادة الطلب على الماشية.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن»، أسعار الأضاحي 2022 في الأسواق وفق جولة في أحد أسواق بيع الأضاحي في القاهرة، وشعبة القصابين بالغرفة التجارية.

أسعار الأضاحي 2022 في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الأضاحي ٢٠٢٢ في سوق السيدة زينب كالآتي:

- سعر الكيلو الشمبري البقري الذكر 75 جنيهًا.

- الأنثى البقري الشمبري 70 جنيهًا للكيلو.

- العجول البقري الفريزيان «المنقط أبيض في أسود» بسعر يتراوح ما بين 20 و28 جنيهًا.

- لحم الضأن الحي فصيلة «البرقي» بسعر 90 جنيهًا.

- لحم الضأن أسواني ما بين 65 و70 جنيهًا.

- لحم الضأن «فلاحي أو سعيد» نحو 75 جنيهًا.

- لحم الضأن الصعيدي، سجل سعر الكيلو الحي 80 جنيهًا.

- متوسط سعر الماعز نحو 5 آلاف جنيه.

- متوسط سعر الخروف نحو 7 آلاف جنيه.

- متوسط سعر العجل الحي المستورد نحو 25 ألف جنيه.

- متوسط سعر العجل البلدي نحو 40 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي وفقًا للغرفة التجارية

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» قال محمد ريحان، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن متوسط سعر كيلو القائم الضأن في السوق 83 جنيهًا، وسعر الضأن الحي «الخروف» ما بين 4 إلى 7 آلاف جنيه.

أما بالنسبة للعجول فوصل سعر البقري الذكر منها إلى 75 جنيهًا للكيلو الحي، والأنثي 70 جنيهًا، بينما وصل سعر الأضحية البقري الحي ما بين 30 و40 ألف جنيه، والعزب «الإناث» من 19 إلى 30 ألف جنيه.

نصائح خلال شراء الأضحية

ويجب أن تتوفر في الأضحية عدة شروط حتى تكون التضحية سليمة وهي كالآتي:

- الأضحية من الأنعام أي «ماغز، غنم، جاموس، البقر، الإبل».

- أن يكون الحيوان وصل للسن الشرعية للذبح فبالنسبة للضأن تكون 6 أشهر، الماعز عام، أما البقري والجاموسي عامين، والإبل 5 سنوات.

- يجب أن تكون الأضحية سليمة خالية من الأمراض والعيوب الواضحة كالعرج أو العمي أو مقطوعة الذيل أو مصابة بمرض.

- يفضل إحضار شخص يقوم بالكشف على الأضحية قبل شرائها.