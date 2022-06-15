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عاجل.. شاب يقتل شقيقته ذبحًا: رجعت البيت وش الفجر

كتب:

جيهان عبد العزيز
01:53 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
شاب يقتل شقيقته

شاب يقتل شقيقته

تربص شاب بشقيقته حتى انقض عليها وسدد لها عدة طعنات في أماكن قاتلة بالرقبة والصدر، أودت بحياتها في الحال، قبل أن يفر هاربًا من مسرح الجريمة.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بأن المتهم نفذ جريمته بزعم أن شقيقته سلوكها سيئًا وأنها تعود إلى المنزل «وش الفجر».

شاب يشك في سلوك شقيقته فقتلها

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد هاني شعرواي رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة وأعدها المقدم محمد إدريس رئيس مباحث المنيرة الغربية، أن المجني عليها مطلقة وعمرها 40 سنة، وأنها اعتادت على العودة للمنزل في أوقات متأخرة من الليل، وأن شقيقها الأصغر البالغ من العمر 32 سنة نهرها عدة مرات بسبب تأخرها، وعندما تسرب الشك إلى قلبه بزعم أنها تربطها علاقة غير شرعية بعدد من الشباب.

ملاحقات أمنية للمتهم الهارب

وتواصل أجهزة الأمن في الجيزة، جهودها للقبض على المتهم بقتل شقيقته بعد أن نقل جثمان المجني عليها إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان المجني عليها؛ لبيان أسباب وفاتها رسميًا وموافاتها بتقرير الصفة التشريحية.

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بقلم جيهان عبد العزيز