شاب يقتل شقيقته خنقا بعد خلاف مع والدتهما في الإسكندرية

أقدم شاب على التخلص من شقيقته في الإسكندرية عقابا لها عقب رؤيته لها وهي في مشادة مع والدتها، حيث تخلص منها عن طريق الخنق، مستخدما قطعة قماش، ما أسفر عن مصرعها ونقل جثمانها إلى مشرحة كوم الدكة.

تفاصيل مصرع فتاة على يد شقيقها

تعود الواقعة حين تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ لمرفق الإسعاف بالعثور على سيدة متوفية داخل محل سكنها بدائرة قسم شرطة باب شرقي.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تُدعى «م.م.»، ربة منزل، في العقد الثالث من عمرها وأنها تعمل بإحدى المحافظات وأنها تترك ابنتها لدى والدتها وفور عودتها وقعت بينها وبين والدتها مشادة كلامية عنيفة بسبب خلافات.

شقيقها خنقها بقطعة قماش

وعلى الفور تدخل شقيق المجنى عليه وخنقها بقطعة قماش، فسقطت متوفاة فى الحال، وجرى استدعاء الطبيب للكشف عليها لكنها فارقت الحياة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

جرائم أسرية في الإسكندرية

وكانت الإسكندرية قد شهدت عددا من الحرام الأسرية أحدثها قيام «محمود.ع.س»، 41 عاما، عامل، بكافتيريا المتهم، بقتل والده المجني عليه «ع.س.أ»، 65 عاما، ووالدته المجني عليها «ن.ع.أ»، 60 عاما، داخل الشقة سكنهما، بمنطقة الحضرة الجديدة، باب شرقي الإسكندرية، والذي أحيل مؤخرا إلى مستشفى الطب النفسي للعرض على الأطباء النفسيين وإفادة المحكمة بتقرير عن سلامة قواه العقلية والنفسية.