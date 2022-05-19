عامل يقتل شقيقته بشومة لتطاولها على والدته في كرداسة: «كنت عايز أربيها»

أنهى عامل خردة حياة شقيقته، بعد أن تعدى عليها بالضرب بعصا على رأسها أدت إلى سقوطها من سلالم منزل الأسرة في كرداسة، أثناء محاولتها الهرب من الشقة إلى الشارع، بعد مشادة مع المتهم، الذي قال فى التحقيقات (أختي لسانها طويل، وكنت عايز أربيها خاصة أنها تطاولت على والدتي وسبتها).

قتل شقيقته بشومة

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بعد تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحى مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتعدي عامل خردة 28 سنة، على شقيقته، طالبة وتبلغ من العمر 16 سنة، بسبب تطاولها على والدتها، تدخل شقيقها إثرها لتأديبها، فحاولت الهروب منه على السلم فضربها بشومة أدت إلى سقوطها ووفاتها.

القبض على المتهم بقتل شقيقته

وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجرت إحالته إلى المقدم معتصم رزق رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وبسؤال المتهم اعترف بجريمته وأقر أنه لم يخطط لقتل شقيقته لكنه حاول تأديبها بسبب معاملتها السيئة لوالدتها واعتدائها اللفظي عليها بشكل مستمر وأنه تحدث معها مرات كثيرة وطلب منها احترام والدتهما ومعاملتها معاملة حسنة لكنها لم تستجب لطلبه واستمرت في الأسلوب السيئ مع والدتهما.

شاب يضرب شقيقته بعصا على رأسها

وتابع المتهم بقتل شقيقته أمام جهات التحقيق في آخر لقاء جمعه بشقيقته فوجئ بها تعتدي على والدتها بالضرب عندها فقد الشاب أعصابه وأمسك بعصا خشبية وضرب شقيقته على رأسها فسقطت على الأرض غارقة في دمائها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

تشريح جثمان المجني عليها

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية عقب الانتهاء منه.