أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 16-6-2022

انخفاض طفيف تشهده أسعار الخضروات، اليوم، وذلك في الأسواق المحلية المصرية، من طماطم، وباذنجان، وبصل وخيار، وجزر وملوخية، وبسلة وغيرها، التي تحظى باهتمام العديد من ربات المنازل.

ومن خلال السطور الآتية، ترصد «الوطن»، أسعار الخضروات اليوم الخميس الموافق 16 يونيو، في إطار الخدمات المتواصلة التي تقدمها لقرائها ولمتابعيها.

أسعار الخضروات اليوم الخميس

تشهد أسعار الخضروات انخفاضا ملحوظا في الأسواق المصرية بكل محافظات الجمهورية، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 5-6-8 جنيهات حسب الجودة، في حين تراوح سعر كيلو الملوخية بين 4 لـ5 جنيهات، في حين سجل كيلو القلقاس 4-6 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الجزر 3.50-4 جنيهات، وبلغ كيلو البصل الذهبي 2.50 جنيه، في حين سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار 7-8 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومي نحو 4-6 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الأسود والعروس

بلغ سعر كيلو الباذنجان بانواعه المختلفة، الأسود والعروس والابيض والرومي بين 6 لـ8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 7 لـ8 جنيهات، وتراوح سعر الفاصوليا بين 8-10 جنيهات، وبلغ سعر البسلة 8-10 جنيهات، بلغ سعر الخيار بين 5 لـ8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت اليوم الخميس أسعار الخضروات بسوق الجملة بمدينة العبور، انخفاضا اخرا، حيث تراوح سعر الكوسة بين 2 و3.75 جنيه، وتراوح سعر الباذنجان من النوع الرومي بين 1.5 لـ2.5 جنيه، وبلغ سعر الباذنجان البلدي بين 2 حتى 3.5 جنيه، كما بلغ سعر القلقاس اليوم الخميس 16 يونيو، بين 3 و6 جنيهات، وبلغ سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه، تراوح سعر الطماطم اليوم الخميس الموافق 16 يونيو، بين 3.5 و6.5 جنيه،و سعر الملوخية بين 3 و6 جنيهات، كما سجل سعر الخيار البلدي 3 جنيهات وصولا إلى 4 جنيهات.