أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 15-6-2022

تحظى أسعار الخضروات من بصل وجزر وبسلة وملوخية وبدنجان وغيرها، باهتمام العديد من الأشخاص وربات المنازل، وذلك قبل النزول إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم.

ومن خلال السطور الآتية وفي إطار بحث الناس الناس واهتمامتهم، ترصد «الوطن» أسعار الخضروات اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، في إطار الخدمات المتواصلة التي تقدمها لمتابعيها.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

تشهد أسعار الخضروات استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية بالمحافظات والمدن، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 5 و6.5 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 5 لـ6 جنيهات، في حين سجل كيلو القلقاس 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجزر 4 جنيهات، وكيلو البصل الذهبي 2.50 جنيه، وبلغ سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار 8 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومي نحو 6 جنيهات.

سعر الباذنجان

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الأسود والعروس والرومي والأبيض بين 6 لـ8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكوسة 8 لـ9 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8-10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البسلة 8-10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الخيار بين 5 لـ8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت أسعار الخضروات داخل سوق الجملة بمدينة العبور، انخفاضا ملحوظا، حيث تراوح سعر كيلو الكوسة بين 2 و3.75 جنيه.

وتراوح سعر الباذنجان الرومي بين 1.5 لـ2.5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي بين 2 حتى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر القلقاس اليوم الأربعاء بين 3 و6 جنيهات، كما بلغ سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

وتراوح سعر الطماطم اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، بين 3.5 و6.5 جنيه.

وتراوح سعر الملوخية بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر الخيار البلدي سعر 3 وصولا إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر الجزر بين 2 و4 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

وتراوح سعر الفاصوليا بين 5 و6.5 جنيه.