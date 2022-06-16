الجامعات الخاصة تضع الرتوش النهائية استعدادا لتنسيق 2022

بدأت الجامعات الخاصة والأهلية، وضع الرتوش النهائية استعدادا لتنسيق القبول 2022، المقرر أن تنطلق السبت المقبل حتى سبتمبر 2022، بفتح باب التقدم والقبول أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، وفق الضوابط والحدود التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

إجراءات احترازية ضد كورونا

وشددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية في قاعات الامتحانات ومعامل التنسيق، للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، الاستعداد التام لتنسيق القبول 2022، وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أنّ هناك عدد من البرامج الدراسية والكليات، سيتم إتاحتها أمام الطلاب بتنسيق العام الجديد.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، إنّه جرى تدشين عدد من البرامج الدراسية المشتركة وإتاحتها أمام الطلاب بتنسيق القبول 2022، وفقا للقواعد والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي، موضحا أنّه بداية من السبت المقبل، سيتم استقبال طلاب الشهادت المعادلة للتقدم مباشرة للكليات المختلفة.