عاجل.. تأجيل اختبارات القبول بالجامعات الأهلية بسبب عطل فني

أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة، العلمين، المنصورة، والملك سلمان»، أن غرفة العمليات المركزية رصدت عددا من الشكاوى بشأن الامتحانات الخاصة بقبول الطلاب في الجامعات الأهلية والتي بدأت صباح اليوم، لافتا إلى أن التواصل مع الشركة المنفذة للامتحانات، كشف وجود عطل فني حال دون تنفيذ الامتحانات لعدد من الطلاب، منوها إلى تأجيل الامتحانات وسيتم عقدها خلال أسبوعين.

إبلاغ الطلاب بتأجيل الامتحانات

ونوه المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بإبلاغ الطلاب بقرار التأجيل، لافتًا إلى أن قرار التأجيل لكل الطلاب يأتي تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بينهم جميعًا، مشيرًا إلى أن العطل ظرف طارئ متعلق بالشركة المنفذة.