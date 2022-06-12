تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. استعدادات مكثفة لقبول الطلاب

أعلنت عدد من الجامعات الخاصة والأهلية استعداداتها لتنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023 من خلال فتح باب استقبال الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات والبرامج الدراسية وفقاً للضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات الخاصة 2022.

وأكّد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل الالتزام بكامل الإجراءات والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة فيما يتعلق بقواعد وإجراءات القول للعام الجديد، لافتًا إلى أنَّه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالتنسيق.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكّد رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أن يتمّ فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الأسبوع المقبل وفقاً للمواعيد التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة، على أن يتقدم الطلاب مباشرة إلى الجامعة وغيرها من الجامعات، وذلك في إطار العمل لخطة تنسيق الجامعات الخاصة 2022.

«الأعلى للجامعات»: وارد تعديلها وفقًا لشرائح مجاميع الثانوية العامة

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة النهضة فتح باب التقدم والالتحاق بـ الكليات والبرامج الدراسية المختلفة، وفقاً للحدود الدنيا، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، و أن التقدم سيكون مباشرة، موضحة أنَّ هناك استعدادات تتمّ على قدم وساق، استعداداً لتنسيق القبول 2022-2023، ومن المقرر أن ينطلق بعد انتهاء المرحلة الأولى وإعلان نتائجها لتنسيق الجامعات 2022.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ هناك التزام كامل بقرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بقواعد القبول، لافتة إلى أنَّه سيتمّ إعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021-2022 وما يعادلها من شهادات، وتحليل مؤشرات النتائج، بما يسمح بتحديد حدود دنيا عادلة للقبول بالكليات المختلفة، على أن يعرض المقترح على المجلس المقبل للبت فيه، لافتة إلى أن الجامعات أتاحت التسجيل المبكر وفقا لحدود العام الماضي مع مراعاة قواعد المجلس حال تغيير الحدود الدنيا وفقاً لشرائح النتائج.