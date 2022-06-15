مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية: مصر من أكثر الوجهات أمانا للسفر

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها CDC، تصنيفاً جديداً لتقييم مخاطر السفر إلى عدة دول من حيث خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث صنفت المراكز الأمريكية المخاطر إلى أربعة مستويات مختلفة من الخطورة وهي المستوى الأول والذي يعني أن مستوى خطورة فيروس كورونا في تلك البلاد منخفضة، والمستوى الثاني ويفيد بأن خطورة فيروس كورونا معتدلة، أما المستوى الثالث يشير إلى أن مستوى الخطورة مرتفعة، أما المستوى الرابع فيشير إلى منع السفر.

مستوي الخطورة في مصر منخفض

وأصدرت المراكز الأمريكية أخر تصنيف لها للدولة من حيث تقييم مخاطر السفر إليها، وجاءت مصر ضمن قائمة الدول صاحبة المستوى الأول، أي أن مستوى الخطورة فيها منخفض من حيث انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقله موقع «سي إن إن»، بالعربية.

وجاء من ضمن الدول العربية التي شغلت مكانة في المستوى الأول، العراق والأردن والكويت وموريتانيا والسعودية وجزر القمر والمغرب ولبنان.

وفي المستوى الثاني احتلت دولتين عربيتن مكانة في هذا المستوى من حيث الخطورة، وهي تونس وسلطنة عمان فيما جاء في المستوى الثالث والمرتفع من حيث الخطورة البحرين وقطر والصومال والأراضي الفلسطينية والإمارات العربية المتحدة.

المستوى الرابع

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه حتى الآن لم يتم وضع أي دولة في المستوى الرابع، لافتة إلى أن تصنيف هذا المستوى يخضع لعدة معايير وهي عدد الحالات المرتفعة للغاية، ظهور متغير جديد مُقلق، أو انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية، إلى جانب مجموعة من العوامل الأخرى مثل معدل التطعيم، والذهاب للمستشفى.

ولم تضع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أي دولة من دول العالم في المستوى الرابع حتى الآن، حيث تقوم المراكز بتجديد قوائمها أولاً بأول من أجل الاستجابة للجمهور ومحاولة التكيف مع الحائجة.