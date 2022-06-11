حملة طرق أبواب بأحياء القاهرة للتطعيم ضد فيروس كورونا «صور»

تشهد محافظة القاهرة حملة طرق أبواب في أحياء المحافظة حتى 30 يونيو الجاري، بهدف التوسع فى عملية التطعيم بلقاحات كورونا، والوصول الى المستهدف من التطعيم وهو 70% بنهاية الشهر الجاري، وذلك للحد من الفيروس والسيطرة عليه للحفاظ على صحة وسلامه المواطنين.

فريق عمل من وزارة الصحة

وفي سياق متصل، أكد حي مصر الجديدة بالقاهرة، برئاسة اللواء حسام لبيب، في تقرير، على وجود فريق عمل ثابت داخل حي مصر الجديدة، حيث يوجد فريق عمل من وزارة الصحة لتقديم الخدمة للمواطنين وتحديد عناوين حملة طرق الأبواب داخل نطاق حي مصر الجديدة للتيسير على المواطنين.

عناوين حملة طرق الأبواب

- عيادة صحة الأسرة 4 شارع قايتباى صلاح الدين

- عيادة ألماظة الشاملة بدار مناسبات الماظة بجوار مكتب البريد

- مكتب صحة مصر الجديدة فى 38 شارع بيروت امام مسجد حفيظة الألفى

- مكتب صحة الماظة بالمدينة العمالية بمساكن ألماظة

- سيتى سنتر بمول سيتى سنتر ألماظة

- مستشفى الخلفاء بشارع السباق من شارع الحجاز الميريلاند

- حى مصر الجديدة 32 شارع الحجاز

- مستشفى الميريلاند 91 شارع جسر السويس

- مسجد عباد الهادى بجوار كلية تربية منشية البكرى

- مستشفى الرحمة 37 شارع الأسكندرية ميدان الجامع

- مستشفى التقوى شارع جسر السويس

- نادي هليوبوليس 17 شارع السيدالميرغنى- روكسي.

- مركزشباب البكرى فى 28 شارع منشية البكرى

- مستشفى كليوباترا فى 39 شارع كليو باترا بميدان صلاح الدين

- مستشفى العيون الدولى فى 21 شارع الاندلس الميريلاند

- مستشفى الحياة 6 شارع منيس من بغداد الكوربة

- مدرسة سانت فاتيما 8 شارع الأمراء العباسية

- مدرسة الشهيد عمرو صلاح بشارع بيروت الميريلاند

- مستشفى القاهرة التخصصى 4 شارع أبو عبيده البكرى من شارع غرناطة

- مستشفى برج مينا 4 شارع الادريسى روكسى

- مستشفى الافغانى ميدان الجامع مصر الجديدة

- سنترال مصر الجديدة بشارع جسر السويس.