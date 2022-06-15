استمرار انخفاض سعر جرام الذهب لأقل من ألف جنيه.. هل البيع مناسب؟

استمر سعر جرام الذهب في الانخفاض الملحوظ والمتتالي منذ أكثر من 3 أيام، إذا لا يزال جرام عيار 21 أقل من ألف جنيه، فضلًا عن استقرار عيار 18 لأقل من 900 جنيه، وذلك بسبب حالة الاستقرار في سعر الصرف، الذي ينعكس بالإيجاب على سعر جرام الذهب، بالإضافة إلى انخفاض سعر الذهب في البورصة العالمية.

سعر جرام الذهب اليوم

وشهد سعر جرام الذهب اليوم، ضمن قائمة الأسعار التي أعلنتها الشعبة العامة للذهب في افتتاح أسواق الذهب صباح اليوم الأربعاء 15 يونيه كالتالي:

** الأوقية سجلت سعر 1820 دولارًا.

** عيار 21 سجل سعر 996 جنيهًا.

** عيار 24 سجل سعر 1138 جنيهًا.

** عيار 18 سجل سعر 854 جنيهًا.

** عيار 14 سجل سعر 666 جنيهًا.

** الجنيه الذهب (دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة) سجل سعر 7968 جنيهًا.

فيما اختلفت أسعار الذهب اليوم مع منتصف تعاملات اليوم، إذ جاءت الأسعار مع ظهر يوم الأربعاء كالتالي:

** الأوقية سجلت سعر 1831 دولارًا.

** عيار 21 سجل سعر 1002 جنيه.

** عيار 24 سجل سعر 1145 جنيهًا.

** عيار 18 سجل سعر 856 جنيهًا.

** عيار 14 سجل سعر 670 جنيهًا.

** الجنيه الذهب (دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة) سجل سعر 8016 جنيهًا.

فيما يعد الوقت الحالي طبقا لما يؤكّده خبراء وصناعة الذهب، مناسب جدًا لشراء خاصة للشباب المقبلين على الزواج والخطوبة قبل موسم عيد الأضحى، الذي متوقع فيه زيادة أسعار الذهب كما هو معتاد خلال موسم الأعياد.