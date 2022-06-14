سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في محلات الصاغة

تراجع ملحوظ شهدته أسواق المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا بقيمة كبيرة وتراجع عن حاجز الـ1000 جنيه، لذا تتجه أنظار المستثمرين وأيضا المقبلين على الزواج، اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية إلى البورصات العالمية وأسواق المال، لمعرفة أسعار الذهب بعدما شهدت تذبذبًا واضحًا مؤخرًا تأثرًا برفع البنك الفيدرالي الفائدة بنصف نقطة، وحرب روسيا وأوكرانيا.

وفي هذا الصدد، نعرض ضمن الإخبارية التي تنشر للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب في بداية المعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة وسعر الذهب في أسواق المال، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، نحو 850 جنيهًا للبيع، و854 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، نحو 992 جنيهًا للبيع، و996 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، نحو 1143 جنيهًا للبيع، و1138 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء لنحو 7936 جنيهًا للبيع، و7968 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم، 1142857 جنيهًا للبيع، و1149714 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في سوق المال اليوم الثلاثاء كما يلي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو في أسواق المال، نحو 845.12 جنيه، بما يعادل 45.17 دولار.

وصلت قيمة وسعر الجنيه الذهب نحو 7888 جنيهًا، بما يعادل 421.63 دولار.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1127 جنيهًا، بما يعادل 60.23 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 985.98 جنيه، بما يعادل 52.70 دولار.