سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 15-6-2022 في محلات الصاغة

حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة القليلة الماضية، جعلت العديد من الراغبين في شراء المعدن الأصفر يبحثون عن أسعاره بشكل يومي، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، إذ إنّه الأكثر تداولا في السوق المصري.

وسعيا من بواية «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاربعاء إلى قيمة مالية تتراوح بين 847 جنيها و 850 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، نحو 988 جنيهًا للبيع، و992 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، نحو 1129 جنيهًا للبيع، و1134 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء لنحو 7904 جنيهًا للبيع، و7936 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم، 1142857 جنيهًا للبيع، و1149714 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في سوق المال اليوم الأربعاء كما يلي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو في أسواق المال، نحو 845.12 جنيه، بما يعادل 45.17 دولار.

وصلت قيمة وسعر الجنيه الذهب ل نحو 7888 جنيهًا، بما يعادل 421.63 دولار.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1127 جنيهًا، بما يعادل 60.23 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 985.98 جنيه، بما يعادل 52.70 دولار.