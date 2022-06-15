عاجل .. مدبولي: لم نرفع سعر الزيت إلى 40 جنيها مراعاة للبعد الاجتماعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة لم تحمّل الزيادات العالمية في سعر الزيت على زجاجة الزيت التموين سعة 800 مللي، مراعاة للبعد الاجتماعي، موضحا أنّها كانت تباع بـ17 جنيها، وأصبحت تباع بـ23 جنيها، وكان من المفترض أن تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها وفق الأسعار العالمية.

الرصيد الاستراتيجي من السلع

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل، في مقر مجلس الوزراء، أنّ الرصيد الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي لـ6 أشهر، وأنّ مصر تستورد نحو 90% من احتياجاتها من زيت الطعام، موضحا أنّ سعر طن الزيت كان 750 دولارا، والأن وصل إلى 1750 دولارا، ما يعني أنّه ارتفع 1000 دولار دفعة واحدة.

حجم استهلاك زيت التموين في مصر يصل لـ70 ألف طن شهريا

وأشار مدبولي، إلى أنّ حجم استهلاك مصر من الزيت التمويني وحده، يصل لـ70 ألف طن شهريا، ما يعني أنّ هناك زيادة بـ850 مليون دولار في سعر زيت التموين سنويا، مضيفا: «الزيادة المفروض 125%، هل زدنا بتلك النسبة؟».

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ سعر طن السماد كان 650 دولارا للطن، ما يعني 12 ألف جنيه، والآن يأخذه الفلاح بقيمة تتراوح بين 4800 و5 آلاف جنيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ الدولة لم تحرك سعر السولار رغم زيادة المحروقات، مراعاة للبعد الاجتماعي.