إحباط محاولة لتهريب 143 شريطا دوائيا لعلاج السرطان إلى داخل البلاد

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الجمارك رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

تهريب أدوية

وأوضحت مصلحة الجمارك، أنّه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، استوقف أحمد مجاهد، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبين مصريين حاولا الخروج معا بحقائبهما من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق ضرائب ورسوم جمركية أجابا بالنفي، وبعد تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون شرائط دوائية داخل الحقائب.

143 شريطا دوائيا

وكلّف أحمد فؤاد حامد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، عماد سيد حسين، مأمور الجمرك، بتفتيش الحقائب، فتبيّن وجود 143 شريطا دوائيا خاص بعلاج السرطان والأمراض المناعية، وأقر أحد الراكبين أنّها تخصه هو دون الآخر، فحرر ضده محضر ضبط جمركي.