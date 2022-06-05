جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب 380 قرص مخدر مع راكبين قادمين من إيطاليا

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفى مدير الجمرك عن ضبط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في راكب مصري قادم من إيطاليا

وأضافت الجمارك المصرية في بيان لها أنه في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة طائرة خطوط شركة المصرية رقم E5545 اشتبه حسن محمد أبو زهرة مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من إيطاليا.

واشارت «الجمارك» إلى أنه بسؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى مأمور الفحص المعين على جهاز الفحص فتم تأكيد الإشتباه.

ولفتت مصلحة الجمارك إلى أنه بالعرض على هاشم مصطفى مدير الإدارة قام بتكليف محمد حسن عبدالوهاب مأمور الجمرك تحت إشراف النوبى شحتو طايع مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ع 46 شريط مخدر بإجمالى 322 قرص من مخدر porgabalin تركيز (75mg .25mg) داخل حقائبه .

اكتشاف وجود أقراص مخدرة بحقيبة راكب

وتابعت المصلحة أن المحاولة الثانية كانت على نفس الرحلة بناء على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائى عن راكب مصرى الجنسية، بالعرض على هاشم مصطفى مدير الإدارة قام بتكليف إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك وإكرامى أحمد مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 58 قرص من مخدر الكونترمال المخدر تركيز (50mg. 200mg) بين طيات ملابسه قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 و20 لسنة 2022.