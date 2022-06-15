«تاج الدين»: أمراض الدم ضمن أولويات أجندة تطوير القطاع الصحي في مصر

افتتح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية فاعليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس، بحضور الدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيفين نبيل مصطفى أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس جامعة القاهرة سابقاً، والدكتور عصام عبد الواحد رئيس قسم أمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس، والدكتور محمد موسى أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس، ونخبة من الأساتذة والاستشاريين من مختلف الجامعات المصرية وأطباء من مختلف دول العالم الدول من بينها انجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت والسعودية، الإمارات.

جامعة عين شمس

وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن تخصص أمراض الدم من التخصصات الهامة التي تقع ضمن أولويات أجندة الصحة في مصر، لافتا إلى أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تحقق فلسفة التعليم والتعلم المستمر وأشاد بالتطور الملحوظ الذي شهدته مستشفيات جامعة عين شمس والدور الكبير الذي قامت به في تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى لكل فئات المجتمع المصري.

أمراض الدم

وأوضح أن المحاضرات وورش العمل وعرض الحالات المرضية خلال فاعليات مثل هذه المؤتمرات العلمية يسهم في وضع إستراتيجية واضحة لإدارة الحالة الطبية للمريض، مضيفاً أن دراسة اقتصاديات الرعاية الصحية أمراً بالغ الأهمية لتحديد مدى فاعلية العلاجات والأدوية المطروحة بالأسواق بالمقارنة بتكلفتها الاقتصادية.

وخلال فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين يستعرض المشاركون على مدار جلساته النقاشية أحدث طرق زرع النخاع وأحدث الأدوية في علاج أمراض الدم، كما تم عرض فيلم يوضح التطوير الذي شهدته وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس وتضم أول وحدة رعاية مركزة لمرضى العزل وزرع النخاع و10 أسرة رعاية مركزة لأصحاب المناعة الضعيفة وكذلك زرع النخاع الذاتي وعيادات العلاج النهاري التي تستقبل قرابة 32 مريضا يوميا، فضلاً عن مرضى الداخلي بقوة 25 سريرا لمرضى الدم وزرع النخاع.

كما شهد المؤتمر الإعلان عن أحدث جهاز طبي لعلاج كافة مراحل الطرد ما بعد زرع النخاع وهو جهاز المعالج الضوئي والذي يعد الجهاز الوحيد في مصر وذلك في إطار الاهتمام بحالات زرع النخاع العظمي وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في حالات زرع النخاع للقضاء على قوائم الانتظار في هذا المجال.