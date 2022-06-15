انطلاق المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بـ«طب عين شمس»

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس، بحضور كلا من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

المؤتمر الدولي السنوي العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم

ويستمر المؤتمر لمدة يومين 15 و16 يونيو، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

مشاركة 16 طبيبًا عالميًا

يشارك في المؤتمر 16 طبيبا عالميا إضافة إلى نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات «عين شمس، والقاهرة، والمنصورة، والمنوفية، والإسكندرية، وطنطا، وسوهاج، وأسيوط، وقناة السويس» والمعهد القومي للأورام ومعهد ناصر والشيخ زايد التخصصي إضافة إلى مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة والمركز الطبي العالمي، إلى جانب مشاركات من الدول المختلفة من إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت والسعودية والإمارات.